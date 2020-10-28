Михайло Федоров: понад 50 тисяч ФОП відкрито онлайн на порталі Дія у 2020 році

Понад 50 тисяч ФОП було відкрито онлайн на порталі Дія у 2020 році.

Про це під час спільного онлайн-брифінгу Мінцифри та Державної податкової служби "Нові цифрові можливості для бізнесу в Україні” заявив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Разом із Податковою ми змогли запустити онлайн-послуги для ФОП та ТОВ. На сьогодні в Україні доступна найшвидша реєстрація бізнесу — за 15 хвилин можна відкрити ФОП на порталі Дія, не виходячи з дому. Понад 50 тисяч ФОП у 2020 році вже відкрито онлайн”, — повідомив Віцепрем’єр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Михайла Федорова, рік тому лише 4-6% приватних підприємців в Україні розпочинали бізнес онлайн. Наразі ця цифра становить 50%. Бізнес активно переходить в онлайн

“Ми робимо рішучі кроки та стаємо передовою країною у світі, яка робить революційні кроки у сфері цифровізації бізнес-послуг. В умовах пандемії це дозволяє зменшити соціальні контакти та захистити здоров’я українців”, — прокоментував Михайло Федоров.

У жовтні Мінцифра запустила онлайн-реєстрацію ТОВ і зробила її простішою — замість 88 полів у заяві залишилося лише 46 полів. Зареєструвати бізнес можна не виходячи з дому: замість 20 годин на оформлення документів — до 30 хвилин на подачу заяви онлайн. Тепер кілька засновників можуть віддалено онлайн зареєструвати ТОВ. До цього це зробити було неможливо. Серед нововведень — модельний статут формується автоматично під час реєстрації ТОВ на порталі Дія.

Сьогодні економія завдяки реєстрації бізнесу онлайн становить 17 млн грн на рік. Потенційно завдяки використанню електронного формату реєстрації, ліквідації та зміні даних ФОП Україна може заощаджувати до 255 млн грн на рік.

Крім того, Мінцифра продовжує розвивати Дія.Бізнес. Це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва. Проєкт має дві складові: онлайн-портал Дія.Бізнес і мережу центрів підтримки підприємців Дія.Бізнес. На платформі вже доступно 39 видів безкоштовних консультацій. Кожен українець може отримати безкоштовну консультацію з будь-якого питання, яке стосується відкриття та ведення бізнесу. Користувач може зайти на сайт та отримати не просто відповіді, а живі онлайн-консультації від експертів.

В офлайн-центрах Дія. Бізнес підприємці можуть безкоштовно отримати послугу консалтингу від спеціалістів-практиків, відвідати освітні заходи, протестувати продукт на спеціальній pop-up зоні, орендувати простір для бізнес-заходів. Перший центр Дія.Бізнес вже працює у Харкові, незабаром у листопаді запрацює другий центр у Миколаєві. На черзі — на Київщині та в Черкасах, а згодом по всій країні.

Источник: thedigital.gov.ua

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