Миллион артиллерийских снарядов для Украины. ВСУ получат боеприпасы к апрелю.

Что об этом пишет итальянское издание Il Corriere della Sera: "можем сообщить, что инициатива президента Чешской Республики Петра Павела увенчалась успехом. Никаких официальных коммюнике не было опубликовано, но известно, что правительство в Праге вместе с пятнадцатью странами заключило контракты на поставку, заплатив за это 1,8 миллиарда евро.

Сначала предполагалось закупить 800 000 снарядов: 500 000 для наиболее распространенного калибра (155 мм) и еще 300 000 для 122 мм. В итоге чешские чиновники нашли еще 200 тысяч. Неизвестно, с какими производителями были установлены контакты, хотя слухи указывают, в частности, на Южную Корею, Турцию и, возможно, Южную Африку.

Несколько недель назад советник Павела по национальной безопасности Томаш Пояр сообщил, что первые поставки начнутся в июне. Теперь темпы ускоряются: груз отправится уже в апреле. К сбору присоединились, в частности, Германия, Франция, Голландия, Норвегия, Швеция, Португалия, Бельгия, Польша и Канада.

Лишь некоторые из этих государств объявили сумму своего взноса. Швеция, например, выделила 32,6 миллиона, Португалия - 108, Норвегия - 140. Германия, возможно, внесла 156 миллионов евро. Президент Украины Владимир Зеленский уже несколько недель настаивает на необходимости увеличить количество снарядов для орудий, размещенных на линии обороны Донбасса. Дисбаланс сил на земле очевиден: в среднем россияне выпускают 10 000 снарядов в день, в пять раз больше, чем украинцы".

Что ж, пока рф продолжает поиск "друзей" среди таких же террористов, как и она сама, Украина тем временем имеет поддержку цивилизованных стран.

PS: да уж, путин реально может войти в историю не только как террорист и диктатор, но и как тот, кто объединил не только Украину, но и все адекватные страны. Правда объединил он их против россии.

Джерело: https://t.me/black_slipper/20151

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