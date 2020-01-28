Министр Оржель призвал народных депутатов ускорить запрет пластиковых пакетов

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обратился к депутатам Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования с просьбой ускорить рассмотрение законопроекта № 2051-1 «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины», который находится с 12 ноября в комитете на рассмотрении ко второму чтению.

В письме Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель обращает внимание на важность скорейшего принятия законопроекта, учитывая быстрые темпы загрязнения пластиком окружающей среды и увеличение территорий свалок. «Ограничение обращения пластиковых пакетов является первой стадией иерархии обращения с отходами, ведь предотвращать их образование, - отметил Алексей Оржель. - Поэтому, законопроект предлагает устранение не последствий, а причины образования проблемы ».

Еще из 12 ноября прошлого года после принятия парламентом за основу законопроекта об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, этот проект находится на рассмотрении в Комитете.

отходами за отсутствия политической воли. Ускорение принятия изменений в действующее законодательство в этой сфере, продемонстрирует приоритетность выполнения природоохранных мероприятий и заинтересованность в построении чистой и успешной страны народными депутатами IX созыва », - подытожил Алексей Оржель.

Алексей Оржель отметил, что Министерство неоднократно подчеркивало необходимость скорейшего ограничения использования пластиковых пакетов и ввод в действие запрета с 2021 года.

«Настойчивость народных депутатов в решении этого и других экологических вопросов поможет защитить окружающую среду и построить чистое будущее для наших детей», - подытожил Алексей Оржель.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»