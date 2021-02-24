Мінекономіки визначило європейські вимоги до маркування окремих видів харчових продуктів

Мінекономіки завершило підготовку і оприлюднило для громадського обговорення євроінтеграційний проєкт наказу, яким буде встановлено Порядок і спеціальні вимоги до маркування харчових продуктів, для яких обов’язковим є зазначення країни походження або місця походження.

Мова йде про маркування, яке застосовується у країнах-членах ЄС до таких продуктів, як різні види м’яса, м’ясні субпродукти, оливкова олія та мед.

Зокрема, маркування окремих видів м’яса повинно буде містити назву країни народження тварин, назву країни, в якій відбувалося вирощування (відгодівля) тварин і назву країни забою тварини. Маркування меду повинно містити назву країни, в якій було зібрано мед, або назви одразу декількох країн, якщо це суміш меду.

“Інформація про країну походження або місце походження окремих харчових продуктів дозволить не вводити споживача в оману. Запровадження спеціальних вимог до маркування надасть споживачам більше інформації про харчові продукти для здійснення більш свідомого вибору. Крім того, це зменшить ризики недобросовісної конкуренції на ринку», - прокоментував заступник Міністра Сергій Глущенко.

З проєктом наказу можна ознайомитись за посиланням: https://cutt.ly/3lzcJ4F.

Передбачається, що проект наказу буде введено в дію через три роки з дня його офіційного опублікування.

Источник: me.gov.ua

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