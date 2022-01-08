Міноборони зменшило витрати на модернізацію фрегата «Гетьман Сагайдачний» вдвічі

Міністерство оборони України майже вдвічі знизило витрати на модернізацію фрегата Військово-морських сил України «Гетьман Сагайдачний».

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Мілітарний.

Після відповідних змін витрати на модернізацію українського фрегата наразі становлять 208 мільйонів гривень.

Ця цифра була оприлюднена у наказі від 28 грудня 2021 року про внесення змін до паспорта бюджетної програми.

У лютому 2021 року на модернізацію флагмана Військово-морського флоту ЗС України фрегату передбачали виділити 436 млн гривень.

У цю суму також було включено ремонт головного корабля національного флоту «Гетьман Сагайдачний». Яке озброєння та обладнання пройде модернізацію на фрегаті не уточнювалося.

Ремонт і модернізація фрегата «Гетьман Сагайдачний»

На флагмані Військово-Морських Сил Збройних сил України фрегаті мали модернізувати РЛС виявлення надводних цілей МР-750 «Фрегат-МА».

Роботи над РЛС було доручено державному підприємству «НДІ радіолокаційних систем «Квант-Радіолокація», яке є співвиконавцем у ремонті та модернізації фрегата.

Також у червні 2020 року з’явилась інформація про ремонт паливної апаратури газотурбінної установки корабля.

На фрегаті встановлено дві газотурбінні установки М7Н1 виробництва ДП «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект», саме це підприємство і проводило відновлення апаратури.

У 2021 році флагман ВМС України зайшов на ремонт на суднобудівно-судноремонтний завод «Нібулон» у Миколаєві. Того року з приватного акціонерного товариства «Завод Кузня на Рибальському» стягнули 47,3 мільйона гривень штрафу за невиконання державного контракту на ремонт і модернізацію фрегата.

Контрадмірал Олексій Неїжпапа також повідомив, що флагман національного флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний» планують вивести зі складу ВМС ЗС України у 2031 році.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров

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