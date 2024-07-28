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Молдова ліквідує проросійський «мир»

Молдова ліквідує проросійський «мир»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Офіційний Кишинів послідовно викорінює все російське і вже прийнято рішення про ліквідацію (протягом 60 днів) представництва проросійської міждержавної телерадіокомпанії «мир».

Проте, за словами посла Молдови в США Віорела Урсу, Молдова все ще залишається у вразливому становищі, оскільки росія використовує її як «полігон» для дезінформації, яка є скрізь і стає все більш просунутою.

- Ми бачимо дуже чіткі дії росіян, щоб підірвати майбутні молдовські вибори і референдум. Вони залучають мережі втручання, які фінансує російська держава…, що покликані позбавити народ Молдови його права обирати своє майбутнє, – заявив членам Конгресу заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Крістофер Сміт.

За словами Сміта, росія також намагатиметься підірвати явку на виборах, поширюючи брехню про те, що Молдова буде втягнута у війну в Україні.

Джерело: https://t.me/spravdi/40415

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