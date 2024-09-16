Молдова вслед за Украиной задумала запретить РПЦ

После осенних выборов власти Молдовы могут запретить деятельность Православной церкви Молдовы, которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщил депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов (БКС) Богдан Цырдя в разговоре с «Известиями».

По его словам, после 20 октября, когда пройдут президентские выборы и референдум о евроинтеграции, Майя Санду, победив, как полагает парламентарий, на выборах, может «продолжить украинский сценарий». Цырдя отметил, что Санду уже повторила многие шаги Украины, включая запреты на СМИ и ограничения для русского языка, и предположил, что следующим действием может стать запрет Молдавской православной церкви.

Владимир Односталко, депутат от БКС, добавил, что власти не пойдут на такой шаг до референдума, чтобы не «обострять ситуацию в обществе» и не отпугнуть электорат. Он подчеркнул, что Молдова находится в сложном экономическом положении, регулярно входя в рейтинги беднейших стран Европы, а Православная церковь Молдовы объединяет около 70% населения страны и Приднестровья. «Радикальные меры против церкви могут сыграть на руку оппозиции», — пояснил Односталко.

В конце августа депутат правящей партии PAS Василий Шоймару заявил, что этой осенью в республике может быть запрещено «российское православие». Он выразил уверенность, что вопрос с Молдавской митрополией будет решен в ближайшее время.

20 августа Верховная рада Украины приняла законопроект, направленный на запрет Русской православной церкви и подконтрольной ей Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины. Главная цель закона — отсечь возможности для использования украинских религиозных организаций в деле пропаганды «русского мира», «триединства русского народа», «восстановления православной империи» и прочих нарративов кремля.

22 августа Эстонская православная церковь (ЭПЦ) московского патриархата официально заявила о своей административной самостоятельности, приняв решение убрать упоминание московского патриархата из своего названия. Это решение было принято на церковном соборе, где была утверждена новая редакция устава.

На следующий день чешские спецслужбы начали расследование в отношении Русской православной церкви на предмет возможной угрозы со стороны подконтрольной кремлю религиозной организации для демократических институтов государства. Перед этим Комитет по безопасности чешского Сената призывал выяснить, причастна ли РПЦ к распространению российского влияния и пропаганды в стране.

Джерело: nigroll.com

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