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москва та Нью-Делі спільними зусиллями планують модернізувати 2500 танків Т-72, які перебувають на озброєнні індійської армії, - видання Defence Blog

москва та Нью-Делі спільними зусиллями планують модернізувати 2500 танків Т-72, які перебувають на озброєнні індійської армії, - видання Defence Blog

Здається, новина не дуже позитивна, бо вона про співробітництво у військовій сфері між нашим ворогом і «дорогим індійським другом».

Але насправді вона говорить про те, що Індія хоче позбавитись старих російських танків, а нові буде закупати в інших продавців.

За даними видання, згодом старі Т-72 будуть відремонтовані та експортовані до країн Африки та на Близький Схід .

В індійській армії налічується близько 2500 таких машин, бо Т-72 основний бойовий танк Індії.

https://t.me/Tsaplienko/60838

Новости портала «Весь Харьков»

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