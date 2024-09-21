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москва та Нью-Делі спільними зусиллями планують модернізувати 2500 танків Т-72, які перебувають на озброєнні індійської армії, - видання Defence Blog
Здається, новина не дуже позитивна, бо вона про співробітництво у військовій сфері між нашим ворогом і «дорогим індійським другом».
Але насправді вона говорить про те, що Індія хоче позбавитись старих російських танків, а нові буде закупати в інших продавців.
За даними видання, згодом старі Т-72 будуть відремонтовані та експортовані до країн Африки та на Близький Схід .
В індійській армії налічується близько 2500 таких машин, бо Т-72 основний бойовий танк Індії.
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