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На Житомирщині триває активна фаза бойового злагодження військовослужбовців чергової ротації національного контингенту до ДР Конго

На Житомирщині триває активна фаза бойового злагодження військовослужбовців чергової ротації національного контингенту до ДР Конго

У ньому беруть участь понад півтисячі військовослужбовців-кандидатів до чергової ротація 18-го окремого вертолітного загону. Наразі особовий склад пройшов психологічне тестування, склав заліки із загальновійськових дисциплін, мовної, правової та фізичної підготовки.

Майбутні «блакитні шоломи» виконали контрольні стрільби із штатного озброєння. Усі – продемонстрували відмінну підготовку: чималу роль відіграв бойовий досвід, здобутий на Сході нашої країни.

Найбільш насиченою стала програма підготовки льотного складу чергової ротації. Протягом двох льотних змін екіпажі вертольотів Мі-24 та Мі-8 покращували свої навички з техніки пілотування та повітряної навігації. Додатково, екіпажі Мі-24 працювали над вдосконаленням льотної підготовки вночі з окулярами нічного бачення, у той час як їхні колеги на вертольотах Мі-8 виконували тренувальні завдання з пошуку та евакуації людей, що терплять лихо у світлу й темну пору доби.

Не залишився осторонь й інженерно-авіаційний склад загону. Під час льотних змін він виконував завдання з обслуговування та підготовки авіаційної техніки до польотів.

Вже наступного тижня готовність кандидатів до виконання завдань у складі чергової ротації 18-го окремого вертолітного загону перевірить комплексна комісія Генерального штабу ЗС України та Головна інспекція Міністерства оборони України

Інформаційна редакція Інформагенції Міноборони (м. Вінниця)

Источник: mil.gov.ua

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