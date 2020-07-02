На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких п’ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС.

До навчань залучили майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26.

Екіпажі вдосконалювали льотні навички, проводили польоти у зоні й по колу. Відпрацьовували також і варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.

— Коли визначили, де перебуває «постраждалий», наш підрозділ відпрацював десантування по-штурмовому на воду з висоти 3 метрів моторного човна і рятувальників, — розповів начальник рятувально-пошукової десантної групи морської авіабригади лейтенант Євген Дрьомін. — У моторному човні є все необхідне спорядження для надання допомоги. Знайшли, швидко евакуювали. Наші хлопці діяли чітко й професійно.

Під час відпрацювання другого варіанта, коли рятували групу осіб за інших умов, з літака Ан-26 скинули рятувальні плавзасоби, а парашутно-десантним способом — фахівців рятувальників.

— Ан-26 ефективніше проводить пошук. Швидкість польоту та радіус огляду дає змогу знайти постраждалих за менший відрізок часу. Але у другому варіанті плавзасоби лише дозволять протриматись доти, доки підлетить вертоліт та проведе евакуацію, — додає Євген Дрьомін.

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їди, відпочинку тощо.

Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним нанесенням бомбового й торпедного ударів.

Відпрацювали й елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення приймання вантажів з транспортного літака Ан-26.

Інформагентство АрміяInform

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»