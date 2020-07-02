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На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

Морська авіаційна бригада завершила льотно-тактичні навчання, в рамках яких п’ять днів відпрацьовувала різні сценарії застосування підрозділів під час забезпечення дій сил (військ) ВМС.

До навчань залучили майже весь особовий склад частини, вертольоти Мі-14, Мі-8 та літаки Ан-26.

Екіпажі вдосконалювали льотні навички, проводили польоти у зоні й по колу. Відпрацьовували також і варіанти пошуку й надання невідкладної допомоги як цивільним, що зазнали лиха, так і пілотам, їхню евакуацію пошуково-рятувальним вертольотом, скиданням спеціального човна, підйомом рятувальною лебідкою й у взаємодії з кораблем.

— Коли визначили, де перебуває «постраждалий», наш підрозділ відпрацював десантування по-штурмовому на воду з висоти 3 метрів моторного човна і рятувальників, — розповів начальник рятувально-пошукової десантної групи морської авіабригади лейтенант Євген Дрьомін. — У моторному човні є все необхідне спорядження для надання допомоги. Знайшли, швидко евакуювали. Наші хлопці діяли чітко й професійно.

Під час відпрацювання другого варіанта, коли рятували групу осіб за інших умов, з літака Ан-26 скинули рятувальні плавзасоби, а парашутно-десантним способом — фахівців рятувальників.

— Ан-26 ефективніше проводить пошук. Швидкість польоту та радіус огляду дає змогу знайти постраждалих за менший відрізок часу. Але у другому варіанті плавзасоби лише дозволять протриматись доти, доки підлетить вертоліт та проведе евакуацію, — додає Євген Дрьомін.

Одне з головних завдань, яке відпрацювали підрозділи забезпечення бригади, — розгортання по тривозі й підготовка позабазового аеродрому до прийому авіатехніки, організація повноцінного польового табору з командним пунктом, місцями для їди, відпочинку тощо.

Кульмінацією навчань для морських авіаторів став пошук і відстеження субмарини противника з наступним нанесенням бомбового й торпедного ударів.

Відпрацювали й елементи перевезення та десантування у заданий район сил морської піхоти. Підрозділи окремого розвідувального батальйону на вертольотах Мі-8 виконали перекидання у визначений район, де морпіхи взяли під контроль місцевість, організували оборону та провели розвідку. Найважливішим завданням морських піхотинців було забезпечення приймання вантажів з транспортного літака Ан-26.

Інформагентство АрміяInform

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

На Миколаївщині відбулися масштабні навчання морської авіації

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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