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На Закарпатье новорожденного ребенка назвали Зеленским

На Закарпатье новорожденного ребенка назвали Зеленским

Семья из Закарпатской области дала своему сыну имя аналогичное с фамилией действующего президента Украины

В Закарпатской области новорожденному мальчику дали имя Зеленский.

Об этом сообщает Юго-западное межрегиональное управление Минюста в Facebook.

"Родители также предпочитали редко употребляемые имена. Среди мальчиков — Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп, Вогнедар, Зеленский", — говорится в сообщении.

При этом имена среди девочек — Алиса, Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса, Глория.

В то же время самыми распространенными именами, которыми называли ужгородцы мальчиков в 2020 году стали: Матвей, Александр, Максим, Давид, Богдан, Даниил, Ярослав.

Самые распространенные женские имена: Анна, София, Полина, Юлия, Ева, Николь.

Всего в течение 5 месяцев 2020 года отделы ГРАГС Закарпатской области зарегистрировали 5398 новорожденных.

Как известно, украинцы старше 16 лет могут самостоятельно изменить имя или фамилию на желаемое. 14-летним разрешено по закону сделать это с согласия обоих или одного из родителей.

При этом при подаче заявления о смене имени лицу, достигшему 16 лет, надо предъявить паспорт или свидетельство о рождении.

Ранее в Украине разрешили изменять и отчество.

Напомним, в 2009 году на Закарпатье ребенка назвали именем Янукович. Сейчас этому мальчику 11 лет.

В январе 2020 года Минюст обнародовал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году. Девочек чаще всего называли Соломиями, Мариями, Варварами, Миланами и Аринами, а мальчиков — Александрами, Дмитриями, Матвеями и Марками. Самыми же необычными стали женские Ореста, Фрота, Аннабель, Влана, Агата, Глафира, Герда, Фиона и Фея; а мужские — Феликс, Савватий, Ангел, Димитр, Илай и Спартак.

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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