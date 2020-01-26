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Народные депутаты предлагают втрое увеличить налогообложение зарплат украинцев

Народные депутаты предлагают втрое увеличить налогообложение зарплат украинцев

Высокими налогами хотят обложить огромные "белые" зарплаты

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Дубинский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, предусматривающий введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физлиц, когда размер ставки будет зависеть от размера зарплаты.

Вместо фиксированной ставки налога на доходы физлиц (НДФЛ) предлагается ввести следующие ставки:

• для доходов меньше 10 минимальных зарплат (47 230 грн) ставка останется неизменной — 18%;

• для доходов больше 10, но меньше 20 минимальних зарплат (от 47 230 до 94 460 грн) — 36%;

• для доходов выше 20 минимальных зарплат (от 94 460 грн) — 54%.

"По данным Госстата, примерно 93% украинцев получают не более 20 тысяч гривен в месяц, поэтому, для большинства ничего не изменится. Кроме того, изменения не затронут IT-специалистов, работающих как ФЛП. Но эти изменения могут повлиять на доходы тех, кто оформлен в штат. Для сотрудников, которые получают высокие "белые" зарплаты, налоги вырастут в 2-3 раза", — идет речь в пояснительной записке.

Дубинский считает, что принятие закона может существенно увеличить поток поступлений в бюджет, но, по его словам, основная цель — достижение социальной справедливости.

"Зарплаты руководителей предприятий, особенно в нефтегазовом, железнодорожном и оборонном секторах, сильно завышены, при этом с них платят те же 18% налога, что и с минимальных зарплат простых украинцев. Необходимо перенять опыт европейских стран, в которых налоги на доходы физлиц достигают 50%", — считает Дубинский.

Ранее стало известно, что именно 50% является той частью доходов, которую большинство украинских работников платят на содержание государства. Такие расчеты сделаны на базе действующих ставок налогов на труд и потребление (ЕСВ, НДФЛ, военный сбор, НДС, акцизные и таможенные сборы).

Источник: delo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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