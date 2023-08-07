Наступний раунд консультацій після зустрічі у Джидді можливий до саміту G20 в Індії

Bloomberg із посиланням на джерела у МЗС Франції.

"Жодна з країн глобального Півдня, представлених на консультаціях у Джидді, не вимагала присутності росії на наступному раунді переговорів, який, як хотілося б, пройдуть до саміту лідерів G20 у Нью-Делі у вересні (9-10 числа — ред.)", — йдеться у матеріалі.

За словами співрозмовника журналістів, Китай зайняв конструктивну позицію на переговорах, але наполягав на припиненні вогню в Україні.

Французька сторона пояснила Китаю, що це є неприйнятним, поки рф залишається на своїх нинішніх позиціях в Україні.

-----

Консультації у Джидді зменшили розбіжності між Україною та провідними країнами, що розвиваються, щодо справедливих умов припинення війни — The Wall Street Journal.

"Було досягнуто домовленості щодо продовження більш детальної роботи з вивчення глобальних наслідків війни.

Більшість країн, включно з Китаєм, висловили готовність провести найближчими тижнями нову зустріч у нинішньому форматі, без росії", — пише видання.

За даними джерела видання у дипломатичних колах, учасники консультацій дійшли висновку, що російсько-українська війна впливає на глобальну ситуацію в галузі продовольства, енергетики та економічної стабільності.

Тож необхідно "залучити всі дотичні та залучені сторони, щоб припинити її".

В Офісі президента України зауважили, що зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною.

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету й непорушності територіальної цілісності держав", — йдеться у повідомленні.

У Саудівській Аравії ще триватимуть двосторонні зустрічі, на яких українська сторона обговорює з партнерами деталі співпраці у реалізації мирних ініціатив.

-----

В Офисе президента обнародовали список стран, представители которых участвовали в саммите мира, организованном в Саудовской Аравии.

Европа: Болгария, Британия, Дания, Эстония, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.

Ближний Восток и Азия: Саудовская Аравия, Австралия, Бахрейн, Индия, Иордания, Катар, Кувейт, Союз Коморских Островов, Китай, Корея, Турция, Япония.

Африка: Египет, ЮАР.

Северная Америка: Канада и США;

Южная Америка: Аргентина, Бразилия, Чили.

Также присутствовали делегаты ЕС и ООН.

Джерело: https://t.me/znua_live/106161, https://t.me/u_now/107793

Новости портала «Весь Харьков»