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НАТО на Кавказе?

НАТО на Кавказе?

Все хорошо понимают, что основной причиной недавней поездки Генсека НАТО Йенса Столтенберга на Кавказ послужили резко изменившиеся геополитические интересы стран этого региона и наметившийся отличительный от российского путь развития Армении, Азербайджана и Грузии.

Если Азербайджан еще два года назад заручился поддержкой Турции - страны НАТО в конфликте с Арменией, то Армения в последние полгода резко отвернулась от россии, так как никакой помощи, кроме обещаний она от россии не получила. Никол Пашинян приостановил участие в ОДКБ, даже несмотря на то, что российская военная база пока остается на территории Армении.

Это не мешает ему говорить о возможном переходе армии на стандарты НАТО и обучение офицеров по НАТОвским программам.

И хотя до каких-то конкретных шагов Армении, Азербайджана и Грузии в сторону НАТО еще далеко, но спазмы в кремле уже наблюдаются. Там понимают, что действовать НАТО будет через Турцию, имеющую тесные контакты с Баку и стремясь полностью избавиться от политической и экономической зависимости от россии, кавказские страны выберут демократический путь развития.

В связи этим в Москве лихорадочно составляют планы противодействия распространению НАТО на Кавказ. Но что может в нынешней весьма непростой ситуации политический банкрот, опирающийся разве что на ядерную бомбу?

путина пока успокаивают тем, что сближение Азербайджана с НАТО через Турцию в какой-то мере возможно, но для двух других стран весьма проблематично. В Москве полагают, что вряд ли православной Армении и Грузии понравится мусульманский проводник в НАТО. При этом забывают, что еще в июле 2008 года Грузия вместе с Украиной могла получить ПДЧ в НАТО!

Но переживания кремля из-за НАТО на Кавказе не беспочвенны. Если в недалеком будущем страны Кавказа смогут стать членами Альянса, для россии наступит проблема безопасности в Черноморском бассейне.

При этом, даже если россия останется в Крыму, то при определенных раскладах «Черное море» может стать «внутренним» морем стран НАТО, каким сейчас фактически стало Балтийское море. российские корабли конечно смогут ходить вдоль российского берега и даже перевозить помидоры, но куда-то выйти из мышеловки они не смогут.

И это будет еще одним результатом, которого добился путин, начав войну в Украине. Первый результат уже есть: Альянс решительно перешагнул «красные линии кремля» и безболезненно зашел в Финляндию и Швецию. В результате НАТО приблизилось к россии и увеличило протяженность общей границы с рф на 1300 км. Радуйтесь россияне, это все благодаря прозорливому бункерному маньяку.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1718

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