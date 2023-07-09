НАТО превратила Вильнюс в крепость перед саммитом НАТО для безопасности всех его участников, - Reuters
(https://www.reuters.com/world/nato-flexes-muscle-protect-vilnius-summit-near-russia-belarus-2023-07-08/)В столице Литвы в 20 км от белорусской границы введены беспрецедентные меры безопасности:
● 16 стран Альянса направили в общей сложности около тысячи военных для охраны саммита.
● Германия предоставила 12 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства Литвы.
● Испания отправила ЗРК NASAMS.
● Франция — самоходные гаубицы Caesar.
● Появятся военные самолеты НАТО и средства борьбы с беспилотниками.
● Некоторые страны отправят ССО.
Предстоящий саммит НАТО многие считают историческим. Участие в нем примут Владимир Зеленский и Джо Байден.
Тем временем OSINT-аналитик InformNapalm обращает внимание, что в НАТО не понимают уже наступившую реальность и хвастаются тем, где разместили средства ПВО и хранят военную технику.
«Несколько выстрелов русской пушки могут обнулить весь этот праздник жизни и безмятежности. Также хватит одной ДРГ и нескольких мин. По каким стандартам НАТО так выставляют технику в поле у границы гипотетического противника?», - задается вопросом аналитик.
Джерело: https://t.me/u_now/104304