НАТО превратила Вильнюс в крепость перед саммитом НАТО для безопасности всех его участников, - Reuters

(https://www.reuters.com/world/nato-flexes-muscle-protect-vilnius-summit-near-russia-belarus-2023-07-08/)В столице Литвы в 20 км от белорусской границы введены беспрецедентные меры безопасности:

● 16 стран Альянса направили в общей сложности около тысячи военных для охраны саммита.

● Германия предоставила 12 комплексов Patriot для защиты воздушного пространства Литвы.

● Испания отправила ЗРК NASAMS.

● Франция — самоходные гаубицы Caesar.

● Появятся военные самолеты НАТО и средства борьбы с беспилотниками.

● Некоторые страны отправят ССО.

Предстоящий саммит НАТО многие считают историческим. Участие в нем примут Владимир Зеленский и Джо Байден.

Тем временем OSINT-аналитик InformNapalm обращает внимание, что в НАТО не понимают уже наступившую реальность и хвастаются тем, где разместили средства ПВО и хранят военную технику.

«Несколько выстрелов русской пушки могут обнулить весь этот праздник жизни и безмятежности. Также хватит одной ДРГ и нескольких мин. По каким стандартам НАТО так выставляют технику в поле у границы гипотетического противника?», - задается вопросом аналитик.

Джерело: https://t.me/u_now/104304

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