НАТО вперше з часів холодної війни розробляє секретний план на випадок війни з росією — Reuters

План мають затвердити на липневому саміті Альянсу у Вільнюсі. У документах буде зазначено, як НАТО має реагувати на напад з боку рф

З моменту розпаду Радянського Союзу Альянс не мав всеосяжного плану оборони у разі атаки російської армії.

"Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може статися будь-якої миті", — підкреслив адмірал і голова військового комітету НАТО Роб Бауер.

Під час холодної війни ключовою зоною бойових дій вважалася Німеччина, зараз потенційний конфлікт зсувається на схід.

Крім того, змінилася кількість країн-членів Альянсу — з 16 до 31, а з вступом Фінляндії кордон НАТО із росією збільшився вдвічі — до 2 500 км.

Крім того, якщо за часів існування СРСР Альянс готувався до масштабної ядерної війни, зараз НАТО розраховує на інший вид воєнних дій.

Джерело: https://t.me/znua_live/93479

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