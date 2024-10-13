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Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до росії

Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до росії

Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції.

За оцінками співрозмовників агентства, експорт підсанкційних товарів, як-то мікросхем і верстатів, з Індії до росії, у квітні-травні 2024 року перевищив 60 мільйонів доларів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року.

У липні експорт підскочив до 95 мільйонів доларів, поступившись за обсягами лише Китаю, зазначає Bloomberg. Назагал росія отримує через Індію десь одну п'яту секретних технологій для свого військово-промислового комплексу.

Співрозмовники агентства вказують, що індійські посадовці практично не реагують на питання про допомогу росії у відповідь на запити послів західних держав

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51750

Новости портала «Весь Харьков»

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