Індія подвоїла експорт підсанкційних товарів до росії

Індія, за даними європейських та американських посадовців, стала другим за величиною після Китаю постачальником критично важливих технологій до росії в умовах, коли проти неї запроваджені санкції.

За оцінками співрозмовників агентства, експорт підсанкційних товарів, як-то мікросхем і верстатів, з Індії до росії, у квітні-травні 2024 року перевищив 60 мільйонів доларів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у попередні місяці цього року.

У липні експорт підскочив до 95 мільйонів доларів, поступившись за обсягами лише Китаю, зазначає Bloomberg. Назагал росія отримує через Індію десь одну п'яту секретних технологій для свого військово-промислового комплексу.

Співрозмовники агентства вказують, що індійські посадовці практично не реагують на питання про допомогу росії у відповідь на запити послів західних держав

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/51750

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