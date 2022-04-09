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Індія прагне стабілізувати економічні зв'язки з рф на фоні санкцій – Reuters

Індія прагне стабілізувати економічні звязки з рф на фоні санкцій – Reuters

В Індії розробляють плани, як в обхід обмежень продовжити торгові відносини з рф.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє агентство Reuters з посиланням на індійське МЗС.

За даними агентства, Індія зосереджена на стабілізації своїх економічних зв'язків з росією і працює над розробкою платіжного механізму для врегулювання торгівлі на тлі санкцій Заходу проти росії за її вторгнення в Україну.

"Ми маємо налагоджені економічні відносини з росією. Враховуючи поточні обставини, я думаю, що обидві сторони докладають зусиль, щоб ці економічні відносини залишалися стабільними", - наводяться слова речника міністерства Ариндама Багчі.

В статті Reuters також йдеться про те, що до війни в Україні індійські нафтопереробники рідко купували російську нафту через високі транспортні витрати. Однак західні санкції призвели до того, що багато імпортерів відмовилися від торгівлі з москвою, знизивши ціни на нафту до рекордного рівня, що й зацікавило індійські компанії.

За підрахунками Reuters, з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого індійські нафтопереробники замовили щонайменше 16 мільйонів барелів дешевшої російської нафти, як і закупівлі на весь 2021 рік.

За даними агенства, під час візиту до Нью-Делі в кінці березня високопоставлений американський чиновник заявив, що Сполучені Штати не хочуть бачити «швидке прискорення» імпорту нафти Індією з росії.

Як повідомляв Укрінформ, Індія заявила, що рішуче засуджує вбивства мирних українських громадян у Бучі на Київщині та підтримує заклик до незалежного розслідування «глибоко тривожних повідомлень».

Індійська авіакомпанія Air India припинила продаж квитків за напрямком Делі-москва-Делі.

Источник: ukrinform.ua

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