Нейтралітет Грузії щодо війни в Україні грає на руку росії

Політичний економіст, філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма в інтерв’ю Radio Free Europe/Radio Liberty:

На думку професора, "для Грузії на карту поставлено все": вона може продовжити рухатися у ЄС, можливо навіть приєднатися до НАТО, або ж продовжити дрейфувати в бік росії. І в країні є сили, які тягнуть її в обох цих напрямках.

"Але чи піде вона тим чи іншим шляхом, буде сильно залежати від того, що станеться в Україні, тому що чим сильніша росія, тим більш визначеним є російський шлях.

І навпаки, якщо росія зазнає поразки в Україні, а путін буде ослаблений, кожен сусід рф матиме більше свободи дій. Тому я думаю, що доля Грузії пов'язана з війною в Україні", — зауважує він.

Фукуяма розкритикував нинішній грузинський уряд як проросійський та закликав зайняти чітку позицію на підтримку України.

"Я думаю, що нейтралітет насправді вигідний росії. Політика з боку Європи та Сполучених Штатів має бути спрямована не так проти Грузії як країни, а проти уряду, який штовхає її у бік росії", — підкреслив професор.

**Реакція грузинського уряду на широкомасштабне російське вторгнення в Україну стала розчаруванням для Києва.

Чому грузинська влада дотримується такої позиції і чи є шанс її змінити, розповідає Володимир Кравченко у статті "Ворог України чи ні? Чому Грузія боїться війни з росією" (https://zn.ua/ukr/international/voroh-ukrajini-chi-ni-chomu-hruzija-bojitsja-vijni-z-rosijeju.html).

Джерело: https://t.me/znua_live/91577

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