Необхідно вести конкретну розмову про гарантії безпеки для України, — канцлер Німеччини Олаф Шольц під час пресконференції.

За його словами, Берлін вже давно веде розмову про це з найважливішими союзниками. Він додав, що не може йтися про те, щоб якимось чином заморозити війну й "узаконити російський загарбницький набіг", як закликають деякі голоси.

Війну росії проти України Олаф Шольц назвав поворотним моментом, оскільки, на його думку, з її початком у Європі було скасовано розуміння того, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили.

"А російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: у нього є такий план щодо України, і, цілком очевидно, це також його план щодо білорусі", — упевнений глава німецького уряду.

Він додав, що важливо чітко заявити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, і що він не погодиться на нав'язаний мир, а рф повинна вивести війська.

Джерело: https://t.me/znua_live/97988

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