«Ничего смешного нет»: в России запретили смеяться на свадьбе

Управление записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Ростовской области (Россия) запретило смеяться во время церемонии бракосочетания. Соответствующее постановление опубликовано 17 января на областном портале правовой информации «Право».

В документе говорится, что на церемонии заключения брака в помещениях загса не допускаются громкие разговоры, в том числе по телефону, а также восклицания и смех.

Среди прочего на церемонию заключения брака запрещается приходить в верхней одежде, грязной обуви, с рюкзаками, сумками или пакетами, а во время церемонии нельзя перемещаться по залу, входить или выходить из помещения, есть, курить, употреблять спиртное, переставлять мебель или предметы декора.

В комментарии газете «Комсомольская правда» начальник управления ЗАГС Ростовской области Ольга Исаенко заявила, что такие запреты существовали всегда, в 2022 году их лишь официально прописали. По ее словам, в документе говорится лишь о том, что нельзя мешать проведению торжественной церемонии.

«Да, заключение брака — радостный момент, но не надо подменять понятия. Улыбаться допустимо, но ничего смешного в церемонии нет — это торжественный, трепетный момент. Я не знаю ни одной торжественной церемонии, на которой можно было бы смеяться», — сказала Исаенко, добавив, что заключение брака — «это не фарс», а загс — «не место для шуток».

В то же время, по словам Исаенко, наказывать за смех, громкие разговоры и восклицания не будут. Но нарушителей могут привлечь к ответственности, если они в пьяном виде будут мешать церемонии.

Источник: nigroll.com

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