«Нормандский» саммит может стать ловушкой для Украины, — экс-чиновник Пентагона

Бывший заместитель главы Минобороны США Майкл Карпентер сделал тревожное для Украины заявление по поводу так называемой «формулы Штайнмайера». Он предостерег, что этот подход основан на том, чтобы нивелировать ответственность Кремля за развязанную им войну на территории Украины. А также — на том, чтобы заставить Украину взаимодействовать непосредственно с местными «властями», подконтрольными России.

Об этом нынешний старший директор Центра дипломатии и глобального взаимодействия сказал в комментарии «Укринформу«.

«Это очень опасный путь», — охарактеризовал эксперт попытки навязать Украине сценарий по так называемой «формулой Штайнмайера».

Он пояснил, что тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть сверхважные предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставлении специального статуса оккупированным территориям. Как уточнил эксперт, речь идет о прекращении огня на Донбассе, вывод тяжелого вооружения и войск, а также обеспечение присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановление суверенитета Украины.

«Без возврата контроля за международным рубежом, Украина не будет суверенитета на этих территориях. Это очень важно», — подчеркнул Карпентер.

Кроме того, он обратил внимание на то, каким образом вводится концепция формулы Штайнмайера.

«В контексте международных дискуссий это сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредоточивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса (Донбасса)», — отметил экс-советник Пентагона.

Он подчеркнул, что в этой риторике вовсе не обращается внимание на роль России в переговорах.

«Это очень обидно, и я думаю, что следующий саммит в нормандской формате, откровенно, станет чем-то вроде ловушки для Украины», — отметил Карпентер.

По его словам, Россия наоборот только выиграет при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

«Эта формула заставляет Украину говорить напрямую с сепаратистами. Это проигрыш для Украины, потому что сепаратисты откажутся выполнять то, что мы считаем свободными и справедливыми избирательными процедурами, а Россия будет говорить: «Ну вы же имеете договариваться с этими людьми на этих территориях. Нас там нет, говорите с ними», — отметил эксперт.

Он добавил, что международное сообщество, со своей стороны, давить на украинское правительство.

«Мол именно они (сепаратисты. — Ред.) контролируют эту территорию, поэтому делайте все, что можно», — отметил Карпентер.

Отметим, в четверг в Вашингтоне состоялась конференция на тему «Квест Украины на зрелость государственной нации» с участием украинских и американских экспертов, чиновников, парламентариев и дипломатов.

Источник: sprotyv.info

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