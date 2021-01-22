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Новая администрация в США: Байден и его демократическая рать

Новая администрация в США: Байден и его демократическая рать

Джо Байден на семейной Библии 1893 года принес присягу американскому народу в качестве 46-го президента США. В своей инаугурационной речи новый хозяин Белого дома сделал акцент на том, что страна переживает триумф дела демократии, ведь воля народа была услышана и признана. Это конечно отсылка к периоду длительной политической неопределенности, царившей в Америке после отказа уже бывшего президента Дональда Трампа признать свое поражение. Не зря, в российских соцсетях гуляет фейковая прощальная записка Байдену от Трампа лишь с одним предложением: “Joe, you know I won”. Даже в первый день уже новой американской администрации путинистов ни как не может попустить, говорится в сообщении автора Telegram-канала «Сито Сократа».

Байден подчеркнул о неделимости американцев как нации под Богом, и произошла мирная передача власти, как это было в течение более двух веков. При этом президент намекнул, что США будут проходить политическое совершенствование, и хоть шторм пройден, но многое еще впереди. Ведь «силы, которые разделяют нас, глубокие, и они реальны». И это прямой намек на деятельность, в том числе, российской агентуры на американской территории, причастной к штурму Капитолия. Байден хорошо осознает, откуда исходят импульсы хаотизации и беспредела.

Он указывает на необходимость возрождения отношений с союзниками, и США для них будут сильным и надежным партнером в деле мира, прогресса и безопасности. Более того, он обещает вернуть Америке статус маяка для всего мира на долгие времена. В России хорошо осознают, что при Байдене Кремль ждет серьезное ухудшение отношений, и Путин вместе с его группировкой предстанет перед правосудием за свои преступления. Пессимизм испускает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, указавший: «Не могу сказать, что много позитивного мы нашли в выступлениях кандидатов на высокие должности в администрации США».

Еще бы, ведь Байден возобновляет на руководящих позициях в Госдепартаменте ряд крупных чиновников из команды Барака Обамы, что указывает на готовность США вернутся к стратегии сдерживания и демократизации РФ. В команде госсекретаря Тони Блинкена заместителем по политическим вопросам станет Виктория Нуланд, которая владеет русским языком, детально знакома с российской проблематикой и хорошо помнит, как в 2019 году ее унизили, отказав в выдаче визы для въезда в РФ.

Самое время, поставить на место путинских обидчиков. Важная роль в российском досье отведена карьерному дипломату Узре Зея, ведь она на позиции заместителя госсекретаря по вопросам демократии и прав человека будет сниться Путину в контексте судилища над Навальным. Заместителем государственного секретаря по контролю над вооружениями будет Бонни Дженкинс. В ее компетенции вопросы обуздания российской военной угрозы, и возврата РФ в рамки международных договоров по контролю над вооружениями.

Совсем не порадовало Кремль появление первого зама Блинкена Уэнди Шерманд, ведь она будет заниматься нормализацией отношений с Ираном, в т.ч. по ядерной сделке, а это совершенно не в интересах Путина и его команды, ведь на нефтяном рынке снова будет снижение цен на нефть. Один из девизов команды Байдена-Харрис звучит: «Время двигаться вперед». Обнадеживающий посыл для мировых демократических сил, и ночной кошмар для любителей вечного правления, пока ногами вперед не вынесут. Так, досрочный вынос становится вполне себе реальной угрозой для российского «недоцаря» и его «спецслужбистского нового дворянства».

Источник: sprotyv.info

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Темы: США

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