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Новим премʼєр-міністром Франції став Мішель Барньє, його призначив президент Емманюель Макрон

Новим премʼєр-міністром Франції став Мішель Барньє, його призначив президент Емманюель Макрон

Мішель Барньє очолював переговори ЄС з Великою Британією про її вихід з блоку. Працював у різних урядах Франції, а також був єврокомісаром.

▶ ️16 липня Макрон з другої спроби прийняв відставку премʼєра Габріеля Атталя та його уряду.

Le Monde про нового премьера Франции: Мишель Барнье, человек консенсуса в Матиньоне

Осень 2021 года. Мишель Барнье, кандидат на праймериз правых, посещает пивоварню в Саверне, недалеко от Страсбурга. Безупречный костюм и серебряные волосы.

«Я посетил вашу заведение: дружелюбно и профессионально!», — говорит он работникам, полный энергии, жаждущий начать диалог. Работники смотрят на него пустым взглядом, явно не понимая, кто он. Бывший еврокомиссар, пятнадцать лет проведший в европейских интригах, понимает, что должен представиться: «Мишель Барнье, кандидат в президенты республики!»

● Малоизвестный во Франции бывший переговорщик по Brexit становится премьер-министром в возрасте 73 лет, в разгар политического кризиса, с деликатной задачей найти путь через разделенное на три блока Национальное собрание. Многолетний опыт работы во властных структурах должен помочь ему в этом.

● Мишель Барнье занимал множество должностей: был избран самым молодым членом генерального совета Франции в возрасте 22 лет в 1973 году; самым молодым членом парламента; самым молодым президентом совета департамента Савойя; четырежды министром (окружающей среды, 1993; европейских дел, 1995; иностранных дел, 2004; сельского хозяйства, 2007); дважды еврокомиссаром; и, наконец, переговорщиком по Brexit.

● Мишель Барнье, которому придется успокаивать Брюссель в то время, когда Франция с июня стала объектом процедуры чрезмерного дефицита, пользуется уважением на европейской сцене, которую он пересекал в течение 15 лет, вплоть до заключения соглашения о Brexit в декабре 2020 года.

● Бывшему еврокомиссару даже аплодировали, что редкость, 27 государств-членов, которые высоко оценили его искусство достижения консенсуса, его терпение и упорство, когда он был официальным переговорщиком. В коридорах строгого здания Берлаймон в Брюсселе его ценит даже весьма провокационный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

● Упрямый и методичный, Барнье ничего не оставляет на волю случая и ненавидит импровизировать. В Брюсселе он никогда не вступает в переговоры, если все не продумано, тщательно спланировано и не указаны все запасные варианты.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16914

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