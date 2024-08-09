Новим Заступником голови ВКК суддів України обрано суддю Олексія Омельяна
Заступником голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України обрано члена ВККС, суддю Господарського суду Житомирської області Олексія Омельяна
Його кандидатуру підтримали 12 голосами.
Новообраний заступник голови ВККС у 2001 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство". До призначення членом ВККС (червень 2023 року) працював помічником судді Верховного Суду України, дисциплінарним інспектором Комісії, а також проходив військову службу в ДПСУ. 31 липня 2012 року був призначений суддею Господарського суду Житомирської області.
У ВККС входить до складу Другої палати та Другої колегії Комісії.
Джерело: https://t.me/znua_live/161203