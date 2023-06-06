Новини про те, що Зеленський назвав «віддаленими» надії України на вступ до НАТО, – фейкові

Брехня: президент України на саміті Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що «надія на вступ України до НАТО стають дедалі більш віддаленими». Таку інформацію поширюють кремлівські ЗМІ.

Правда: цитата, яку розповсюджують пропагандисти, неточна та вирвана з контексту. Насправді український лідер говорив, що кожна європейська країна, що межує з росією і хоче бути від неї захищеною, має вступити до ЄС та НАТО.

- Є лише дві альтернативи вступу до ЄС та НАТО: або відкрита війна, або повзуча російська окупація. Ми бачимо, що відбувається в білорусі. Ми бачимо, що відбувається у Грузії. Бачимо, як ці народи затягуються, хоч і по-різному, втім у однакове беззаконня. Але що вони бачать?

Якщо навіть українці, які кров’ю доводять свою відданість свободі та цінностям об’єднаної Європи, досі не почули позитивної відповіді на приєднання до ЄС та НАТО, то надії інших стають зовсім примарними, – говорив Зеленський.

Таким чином президент України закликав запросити Україну до Альянсу, а не зневірювався у вступі до НАТО.

Джерело: https://t.me/spravdi/29968

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