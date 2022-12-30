Новость из США. Четверг, 29 декабря. Президент подписал закон о бюджете.

Президент Джо Байден в четверг вечером подписал закон о бюджете США на 2023 финансовый год, то есть до 30 сентября 2023 года.

Бюджет предусматривает расходы в $1.7 триллиона, в том числе $858 миллипрдов на военные расходы и $45 миллиардов на помощь Украине и другие расходы, связанные с российской агрессией.

В бюджете выделено $23.5 миллиарда на военную помощь Украине и другую помощь в области безопасности (это почти на $1.5 миллиарда больше, чем в 2022 году), а также $13.5 миллиардов на прямую помощь бюджету Украины и экономическую помощь и еще почти $5 миллиардов на гуманитарную помощь.

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

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