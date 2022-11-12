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Новости из США. Обновление по результатам выборов в Конгресс 23:55, 11 ноября 2022

Новости из США. Обновление по результатам выборов в Конгресс 23:55, 11 ноября 2022

* Сенат.

- Аризона. Действующий сенатор демократ Марк Келли выиграл выборы у ставленника Трампа республиканца Блэйка Мастерса. После обработки 85% бюллетеней Келли лидирует (51.8%-46.1%). Поскольку подавляющее большинство оставшихся пока необработанными бюллетеней - из больших городов Феникса и Тусона, где значительное большинство избирателей голосует за демократов, Келли может только увеличить своё преимущество. Ведущие СМИ с уверенностью объявили Келли победителем выборов.

- Невада. Действующий сенатор демократ Кэтрин Кортез-Масто после обработки 94% бюллетеней сократила до минимума отставание от республиканца Адама Лаксалта (48.4%-48.5%) В абсолютном выражении разрыв составляет всего 821 голос. Поскольку значительная часть ещё необработанных бюллетеней - из городов Ласа-Вегаса и Рино, где большинство голосует за демократов, сенатор Кортез-Масто имеет хорошие шансы опередить Ласкалта и выиграть выборы.

Если ей это удастся, что очень вероятно, демократы обеспечат себе большинство в Сенате нового созыва независимо от результатов второго тура выборов в Джорджии, который состоится 6 декабря.

* Палата Представителей. Подсчёт голосов в более, чем двадцати округах, где кандидаты идут почти вровень, продолжается. Прогноз аналитиков канала MSNBC по итогам выборов не меняется -

220 мест +-7 получат республиканцы, 215 мест +-7 - демократы.

Больше об итогах выборов и анализ результатов - завтра.

Не зважаючи на роль США у світі, доля світу вирішується сьогодні в Україні. Слава Україні! Слава ЗСУ!

Джерело: https://www.facebook.com/igor.aizenberg.1

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: вибори, США

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