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О переименовании улиц Харькова

О переименовании улиц Харькова

Пост от Димы Булаха о переименовании улиц: (https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4794279760683837&id=100003055815971)

Отже, перша частина.

260 вулиць нашого міста пов'язані своїми назвами з Росією. Назвами, які жодного відношпення не мають до нашого міста і держави, взагалі. Це вдвічі більше, ніж вулиць з назвами українських міст.

Харківська топонімічна група опрацювала реєстр урбанонімів і починає публікувати списки назв, які є маркерами «русского міра». До першого пакету увійшли похідні від російських географічних назв.

https://cutt.ly/2HFzwKR

Там де, це можливо, ми вважаємо за доцільне повертати історичні назви. Але в більшості випадків доведеться обирати нові. Ми вже отримали від Вас десятки варіантів назв, що мають з’явитися на мапі Харкова. Відсьогодні свої пропозиції Ви можете вносити сюди:

https://forms.gle/Y5a6qYRUdLWVE5gN8

Харківська топонімічна група висловлює подяку всім небайдужим харків’ян, які висловили свою підтримку ХТГ. Лише спільними зусиллями ми зможемо гармонізувати топонімічний простір Харкова і гідно вшанувати наших Героїв.

Долучайтеся до роботи!

Источник: https://t.me/hueviykharkov/61058

Новости портала «Весь Харьков»

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