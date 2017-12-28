Обыдленение

Многие, да почти все события, происходящие на наших глазах бесполезно описывать с точки зрения логики или здравого смысла. Большая часть населения не воспринимает логики совершенно. Даже те, кому пришлось проходить курс философии, в составе которой читают лекции по логике и даже решают логические задачи, не пользуются этим инструментом категорически. Все восприятие событий идет через призму «нравится – не нравится». Взрослые люди, ведут себя как подростки, еще не имеющие опыта, переходящего в более или менее пристойный инструмент познания внешнего мира.

Поэтому, воспринимаются внешние формы лиц или явлений, а их суть остается вне поля зрения, а ведь именно она приводит к тем или иным последствиям. Простой пример. Ночью, в безлюдной подворотне, к хрупкой барышне подошел высокий, стройный мужчина, явно занимающийся спортом. Это было видно как по его фигуре, так и по мягкой походке. Внешность Аполлона просто вышла из тени и подошла к ней. И голос, этот хрипловатый голос Володи Зеленского! Но вот, этот голос мягко горит о том, что надо снять с себя золото и отдать сумочку, а эти накачанные руки плотно сжали шею до хруста в позвоночнике. Форма оказалась привлекательной, а содержание – опасным.

В общем, здравомыслящий человек обязан представлять себе хотя бы примерную суть происходящих явлений. Например – какие последствия имеют реформы? По своей сути реформы, это отказ от старого и принятие нового. Правильные реформы должны упростить, облегчить и улучшить жизнь. Это – всем понятно, но ведь первая фаза реформ – слом старого. Чем быстрее и глубже его ломать, тем тяжелее будет проходить эту стадию. Если кто-то хочет, чтобы все изменилось на следующее утро, он должен быть готов к тому, что всю ночь кого-то будут расстреливать и вешать. Иначе – ничего не будет. Мало того. Тот, кто хочет всего и сразу, сам вполне может оказаться у расстрельной стенки или болтающимся на фонарном столбе. Это мы сами себе кажемся справедливыми, честными и образцовыми, а для тех, кто будет отдавать команды расстрельному взводу – плевать на ваши качества. По какому-то признаку, вы вполне можете подойти к тому кругу лиц, которых надо ликвидировать для скорости реформ. Это происходило уже столько раз, что думающий человек, должен бы знать, что за все надо платить, и чем фантастичнее желание, тем больше за нее цена.

Или – война. Если она уже началась и идет на твоей территории, в твоем доме, значит враг пришел для того, чтобы убивать тебя и тебе подобных. Он может называть это как угодно «российская империя», «новый порядок», «русский мир» или как-то еще, но не нужно погружаться в теории, которые захватчик придумал для оправдания своих действий. Просто смотри, что он делает по факту. А он – убивает. Нынешняя война уже настолько показательна, что просто трудно понять, как ее суть не доходит некоторым жителям Украины. Россияне снова пришли убивать. Они это делают регулярно, хоть и под разными предлогами. Причем, все это происходило десятки, сотни раз. В итоге, на протяжении трех сотен лет, они убили несколько десятков миллионов украинцев, а теперь – делают это снова. Какую другую оценку этим событиям можно дать?

Агрессор не просто враг, это постоянный захватчик и душегуб. История говорит о том, что как только мы сдаемся, через время он начинает нас уничтожать. Так было всегда. Так и будет, если мы не положим этому конец. Но тут важен другой аспект. Россия – наш квалифицированный враг. Об этом нам говорят многие поколения наших предков. Они завещали нам бороться и выбороть нашу свободу. Потому, стоит прислушаться хотя бы к этому.

Если уже как-то удалось опустить себя до уровня, когда не можешь оценить правильность направления движения, то можно воспользоваться хотя бы методом «от противного». Все что враг считает правильным (в отношениях с нами), следует принимать как вред, который он наносит или хочет нанести нам и тебе лично. Поэтому, если твои действия, слова или мысли, находят одобрения у противника, если он говорит о том, что твой кумир – все делает правильно, значит ты идешь не в ту сторону, а твой кумир ведет тебя и страну к смерти.

Это настолько просто и требует настолько мало усилий, что просто удивительно, как люди не хотят пользоваться даже этим простым принципом. Просто почитай о том, что пишет враг и посмотри, от чего его «плющит», а что он поощряет или чему сочувствует. Все! Без имен и названий наших деятелей или сил. Видишь, что противник молчит и не брызжет слюной – значит этот персонаж устраивает врага. А если враг кого-то хвалит, то очень похоже на то, что этот деятель уже работает на врага и действует в его интересах. Врагу проще манипулировать быдлом. Он имеет свое население в виде быдла и опирается на него у нас, параллельно всячески поддерживая процесс обыдления. Для чего он это делает — понятно, но зачем делать из себя быдло, в угоду врагу — большой вопрос. Лучшей жизни он не принесет, ибо не несет ее даже своему населению, а вот смерть он несет гарантированно. Чем больше нашего быдла ему удастся подмять, тем больше смертей мы получим.

Не знаю, как можно еще проще разжевать эти простые правила, но каждый может проверить себя тестом российских СМИ, пишущих о ситуации в Украине. Если уже не хватает смелости посмотреть на себя в зеркало, то хотя бы – посмотри на реакцию врага. Она расставит все по местам.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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