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Волшебная палочка в брюках

Волшебная палочка в брюках

Вчерашний день как-то неожиданно натолкнул на цепь рассуждений, которые могут дать ответ на вопрос: Почему? Почему у части украинцев оказалась такая неадекватная реакция на самое чистое и светлое событие, которое можно придумать во время войны. В принципе, освобожденные вчера люди были обречены на медленную и мучительную смерть в застенках врага, но они выжили, выстояли, а теперь и вернулись. Как можно это событие выставить со знаком минус. Вернее не «как», это мы видели вчера, а именно «почему».

Тут надо посмотреть немного севернее по карте и вспомнить то, с чего мы все дружно смеялись год или два назад. Сеть была просто завалена фотографиями автомобилей с российскими номерами и надписями на стекле «Обама Чмо», а публика их осмеивала, развивая тему о том, как президент США ночами гадит в их лифтах, как заморозил им пенсии, закрыл школы и поликлиники. В общем, все СМИ с натугой вбивали в стерильно опустошенные мозги россиян мысли о том, что во всех неприятностях виноваты: пиндосы, гейропейцы, мировая закулиса, евреи, и, может быть, кто-то еще, кого я упустил. Но сильно пьющее население, в большой своей части, настолько деградировало, что перечисление этих виновников – слишком затруднительно. Для них был приготовлен и удачно внедрен рецепт, состоящий из одного слова: «Запад» или «НАТО». Оно и звучит понятнее, и выговаривать это проще. В общем, для большинства граждан РФ любое бестолковое, кровавое или преступное действие, которое всплыло в эфире, поясняется просто: «тогда бы там стояли базы НАТО». Все, на этом – тема закрылась, ибо вселенское зло найдено и установлено.

Однако данная формула очень напоминает то, как поступают с маленькими детьми. Ребенку же бесполезно объяснять, что нельзя лезть в розетку, про электричество и силу тока, поэтому ему рассказывают, что там – Бабайка. И так – по всем неприятным вещам, даже которые можно вполне объяснить даже малышу. И вот уже стоит детё, наложившее в штаны, а ему рассказывают, что это Бабайка сделал, чтобы оно не расстраивалось и не плакало. То же самое происходит и в РФ, но уже и со взрослыми людьми. Сами разворовали деньги, а потом и стройматериалы на строительство дорог, а потом – клянут Америку за ямы на этих дорогах. Сами гадят в своих подъездах, а виноват – Обама.

Но самое главное в том, что эта публика, на самом деле, понятия не имела и не имеет о том, кто такой Обама, что он реально сделал и как это соотносится с тем, что они избирают уже в который раз. Любое сравнение Обамы и Путина не оставит последнему ни единого шанса. Карьера от институтского стукача до конторского стукача под прикрытием заведующего клубом в военной части – тот еще актив. Да и потом, куда не глянь – там он воровал, там – врал, там – убивал. Но Обама – некая инкарнация Бабайки, а потому он виноват во всем, а если он и положительное что-то сделал, и от этого никуда не денешься, то все равно он – сволочь.

Теперь о вчерашнем дне. Все мы видели, как в этот день шла плотная и особо мерзкая волна помоев. Это ничего не напоминает? Очевидно, что у нас образовалась некая секта свидетелей Бабайки. Причем, в своих повадках, средствах выражения и способе мышления, вернее, в способах его отключения, она почти полностью соответствует скрепоносной публике, которую мы хорошо знаем, и которую троллим который год подряд.

Вчера было получено окончательное подтверждение того, что эта публика – одной крови с указанной выше. И еще. Такая публика непременно хочет иметь в руководителях – волшебника, который скажет им о том, что надо сесть на пятую точку, и ждать, а он – все сделает, за год или 70 дней, не важно. У него в брюках спрятана волшебная палочка, вот ею он взмахнет и всем будет счастье.

В последнем утверждении есть доля истины, ибо такие деятели действительно имеют палочку, только они ею не машут, а кладут ее на прямо сидящую публику.

Такие вот наблюдения оказались по вчерашнему дню.

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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