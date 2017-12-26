Биологическая угроза (Часть 1)

Всего несколько лет назад, земля в Конче Заспе, что находится за южной окраине Киева, стоила столько, что ни Калифорния, ни Флорида не могли угнаться за этой ценой. Надо заметить, что это была цена предложения, ибо те, кто потом там настроил замков, дворцов и прочего не покупали ее по рыночной цене, а находили другие варианты приобретения. Теперь уже мало кому взбредет в голову покупать там что-то за миллионы, когда дешевле купить что-то на теплых берегах Испании или Франции.

Эта местность территориально относится к Обуховскому району Киевской области, а географически – находится между северной окраиной самого Обухова и южной окраиной Киева. Те, кому доводилось ездить из Киева в Обухов на автомобиле, перед развязкой на въезде, слева от дороги, могут и сейчас наблюдать промышленные строения, в виде цехов. При совке там строился и так и не был достроен Обуховский биохимический завод. Там успели запустить пару производств ферментов, но основные цеха были укомплектованы оборудованием процентов на 70-80, после чего все остановилось.

Ирония судьбы тут в том, что пройди завод пуско-наладку и приступи к выпуску основной продукции, в Конче Заспе земля даром никому не была нужна, и вот почему.

В совковые времена редкие промышленные предприятия имели собственное название, а если имели, то это было нечто непременно «красное» или «ленинское». «Красное знамя», «Ленинская кузня» или «Красная часть тела Ленина». Были и заводы, название которых как бы намекало о начинке. Например, в Каунасе, был завод «Пяргале» — победа. Вроде бы кроме рек Неман и Нерис город не имел обширных водоемов, но на заводе точили винты и что-то еще для подводных лодок. Но чаще всего, это были безликие названия, где присутствовало что-то машиностроительное. Там почти наверняка делали оружие. А подчинялись эти заводы министерству с расплывчатым названием, наподобие «толстого машиностроения». Ничего про пушки и пулеметы нет ни в названии завода, ни в названии министерства.

Но самые мрачные места и вовсе не имели никаких названий, ибо стояли в закрытых городах, наподобие «Свердловск-19» и множества других. Но часть таких предприятий маскировались под что-то полезное и находились в густозаселенных местностях. Практически все биохимзаводы совка изначально проектировались как центры производства биологического оружия. Совок вообще был очень продвинутым, в этом отношении. Работы по созданию боевого биологического оружия начались почти сразу после окончания гражданской войны. В начале 20-х годов уже начались работы над производством особо агрессивных рецептур сибирской язвы, оспы, чумы и других болезней. Совок тогда был в роли изгоя, и его не интересовали этические и юридические аспекты этого вопроса. При этом закрытое общество легко глотало любые засекречивания и не лезло в дела военных, а вот военные – легко вмешивались в жизнь собственного населения.

(окончание следует)

Источник: defence-line.org

Автор: anti-colorados

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