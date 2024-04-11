Минобороны внедряет новейшие технологии, которые повысят эффективность дронов

Министерство обороны заключило меморандум по развитию инновационной технологии UA DroneID – функционал в экосистеме DELTA, которая поможет идентифицировать свои /чужие беспилотники, ее уже протестировали в боевых условиях с ударными дронами.

"Это решение уникально как с точки зрения разработки, так и с точки зрения гражданско-военного сотрудничества ради инноваций. Мы работаем над тем, чтобы экосистема продуктов DELTA полностью обеспечивала потребности военнослужащих. Интегрированная технология поможет минимизировать дружеский огонь, сохранить больше наших дронов и анализировать использование беспилотников", - отметила заместителя министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34145

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