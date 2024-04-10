Разведка Британии: рф начала терять при запуске свои лучшие ракеты

россия потеряла при запуске свою лучшую ракету. Неисправность могла быть вызвана проблемами в производстве из-за санкций, говорится в разведобзоре Минобороны Великобритании.

«AS-23a KODIAK - лучший в россии высокоточный боеприпас с дальностью поражения около 4000 км. Его широко использовали против Украины, в последний раз он был нацелен на энергетическую инфраструктуру по всей стране. Весьма вероятная неисправность такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции и спешка удовлетворить требования войны», - отмечают в Минобороны Британии.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34067

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