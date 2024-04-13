Тип ракети, якою росія завдала удару по Трипільській ТЕС 11 квітня, ще встановлюється - ПС

"Це (Х-69. - Ред.) покращена система версії Х-59. Наразі встановлюється, яка саме була це ракета, який був її тип. Попередньо, росія вже застосовувала подібні ракети. Це свіжі ракети, деталі яких виготовлені в 2023 році", - заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, найімовірніше, що ЗРК Patriot зможе протистояти цьому типу ракет, оскільки він боровся із більш складними типами ракет, як-от "Циркон" та "Кинджал".

Раніше із посиланням на власні джерела профільне видання Defense Express повідомило, що уламки ракети свідчать про те, що це була новітня крилата Х-69.

На фото: російський літак Су-35, який може слугувати платформою для ракет Х-69

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/22272

Новости портала «Весь Харьков»