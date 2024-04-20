Посещение сергеем шойгу завода Омсктрансмаш оказалось крайне полезным, в вопросах фиксации производственных мощностей

На скрине видео отчётливо можно рассмотреть с чего клепают эти хвалённые Т-80БВМ... А так же реальные объёмы восстановления, о которых и так регулярно поступала информация.

Выдержка из одного из моих анализов:

Танки Т-80 восстанавливаются и модернизируются на заводе "Омсктрансмаш". Производство новых танков с нуля там отсутствует, хотя, российское руководство поставило перед собой задачу его восстановить.

Восстановление и модернизация Т-80 позволяет заводу в месяц выдавать гарантированный ротный комплект Т-80БВМ образца 2022 года. В зависимости от ремонтопригодности боевых машин и глубины модернизации, показатель может быть повышен до двух ротных комплектов, но не более батальона.

Сдача батального комплекта в течение месяца на "Омсктрансмаш" ни разу не фиксировалась."

Спасибо кужугету, оленевод самопиаром на предприятиях ВПК подтвердил всю поступающую информацию. Отличный министр обороны!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/21520

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