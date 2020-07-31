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Ольга Оніщук: Реформа нотаріату передбачає запровадження електронної системи

Ольга Оніщук: Реформа нотаріату передбачає запровадження електронної системи

Доступність і висока якість нотаріальних та реєстраційних дій - один із основних пріоритетів Мін’юсту. Для цього Міністерство юстиції впроваджує масштабну реформу нотаріату. На цьому наголосила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук.

«Ми впевнено крокуємо до реформування нотаріату! Я переконана, що нотаріус - це юридична професія, яка найбільш наближена до людей. Тому нинішня масштабна реформа, яка передбачає перехід до Е-нотаріату, це, насамперед, про безпеку, доступність і якість нотаріальних дій для громадян. Гарантувати доступність і високу якість нотаріальних та реєстраційних дій для всіх верств населення, особливо соціально незахищених, - один із основних пріоритетів Мін’юсту», - відзначила Ольга Оніщук.

Водночас вона підкреслила, що реформа нотаріату надскладна та масштабна, а тому потребує зважених підходів і правильних, обдуманих рішень, і не має нічого спільного з політичним популізмом. Наразі розробка відповідного законопроекту перебуває вже на фінішній прямій. Ця законодавча ініціатива буде внесена на розгляд Парламенту вже на початку осені.

Реалізація реформи передбачає три стратегічні кроки. По-перше, запровадження електронної системи нотаріату. Цей проект покликаний поліпшити якість нотаріальних дій шляхом зменшення часу на вчинення дії та захисту нотаріального документу від підробки.

«Переваги від роботи такої системи отримають усі - громадяни, нотаріуси й уся юридична спільнота», - запевнила заступник Міністра.

Зокрема, масштабна цифровізація нотаріальної діяльності передбачає: відмову від ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса; зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії; автоматизацію низки процесів у діяльності нотаріусів; ефективну інформаційну взаємодію між державними інформаційними ресурсами; ведення нотаріального архіву в електронній формі.

За словами Ольги Оніщук, наразі робочою групою вже підготовлено повний техніко-економічний аналіз Е-нотаріату. Планується, що перший етап «пілоту» з електронним робочим місцем нотаріуса вдасться запустити вже до кінця 2020.

«Наступний крок - перехід до єдиного нотаріату. Це дозволить закріпити єдиний статус нотаріуса в Україні, відмовившись від системи поділу нотаріусів на державних та приватних, як це було зроблено у багатьох європейських державах. Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор (сьогодні в Україні працює 687 таких контор), а отже, дозволить суттєво зменшити державні видатки на їх утримання, що сприятиме економії бюджетних коштів», - повідомила заступник Міністра.

При цьому, уточнила вона, розроблено концепт заходів, який гарантуватиме доступність базових нотаріальних дій для соціально незахищених верств населення. Можливість звернутися до нотаріуса має бути в кожного громадянина, незалежно від рівня його доходу і місця проживання.

Також буде суттєво розширено кількість дій, які можуть вчиняти нотаріуси. Нотаріат отримає право реєструвати шлюби, розлучення, забезпечувати докази тощо.

«Нарешті, третій крок – це саморегулювання нотаріальної професії. Важливим аспектом у реалізації переходу до єдиного нотаріату є передача низки повноважень органу професійного самоврядування нотаріусів, зокрема: здійснювати контроль за організацією діяльності нотаріату, діловодством, дотриманням правил Кодексу професійної етики нотаріуса, організовувати підвищення професійного рівня нотаріусів, а також створювати умови для рівномірного територіального розташування робочих місць нотаріусів, аби громадяни із найвіддаленіших куточків нашої країни мали доступ до нотаріальних дій. Певні кроки в напрямі саморегулювання вже нами зроблені. Ми змінили склад Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату. Тепер до її складу входить лише 3 представники Мін‘юсту та 11 приватних нотаріусів, тобто контроль за рішеннями ВККН вже передано нотаріальній спільноті», - заявила Ольга Оніщук, підсумувавши, що реалізація реформи дозволить закласти міцний фундамент для становлення і розвитку в Україні нотаріату латинського типу, який є світовим еталоном у сфері захисту прав та законних інтересів громадян.

Источник: kmu.gov.ua

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Темы: кабмин

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