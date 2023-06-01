ООН воліє відновити експорту аміаку з РФ через Україну - ЗМІ

ООН запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, пише агенція Reuters із посиланням на джерело, близьке до переговорів.

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За даними співрозмовника, з початком підготовчих робіт ООН хоче, щоб паралельно велися переговори про розширення Чорноморської зернової угоди, яка уможливлює експорт зернових з України, щоб включити в неї більше українських портів та інших вантажів.

Як пише агенція, Україна і Туреччина, яка разом з ООН є сторонами в угоді, погодилися на нову пропозицію, водночас Москва досі залишила її без відповіді. В ООН цю інформацію не прокоментували.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12981

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