ООН воліє відновити експорту аміаку з РФ через Україну - ЗМІ
ООН запропонувала Києву, Москві та Анкарі розпочати підготовчу роботу щодо транзиту російського аміаку через Україну, пише агенція Reuters із посиланням на джерело, близьке до переговорів.
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За даними співрозмовника, з початком підготовчих робіт ООН хоче, щоб паралельно велися переговори про розширення Чорноморської зернової угоди, яка уможливлює експорт зернових з України, щоб включити в неї більше українських портів та інших вантажів.
Як пише агенція, Україна і Туреччина, яка разом з ООН є сторонами в угоді, погодилися на нову пропозицію, водночас Москва досі залишила її без відповіді. В ООН цю інформацію не прокоментували.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/12981