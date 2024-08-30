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Оптимізацію дитсадків проводять у Харкові: чим зайняті вихователі без дітей

Оптимізацію дитсадків проводять у Харкові: чим зайняті вихователі без дітей

У Харкові об’єднають кілька дитсадків, приміщення обіцяють нікому не передавати та не продавати. Вихователі й без дітей долучені до роботи, повідомила на пресконференції 28 серпня директорка департаменту освіти міськради Ольга Деменко.

“Персонал вважається таким, що знаходиться у простої, вони одержують частину заробітної плати. Якщо вихователь знаходиться за кордоном чи десь в іншій області й взагалі не долучений до навчального процесу, то отримує дві третини заробітної платні. Але основна маса вихователів, яка знаходиться в Харкові, активно залучена в роботу. У нас 67 “пунктів незламності”. Під час навчального процесу вчителям там працювати важко, тому залучаємо вихователів і платимо їм повну заробітну платню. У нас 38 пунктів харчування, де ми щодня видаємо від 40 до 45 тисяч порцій. Ми залучаємо їх і туди”, – пояснила Деменко.

Джерело: https://t.me/vekha/93969

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Темы: діти, харків

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