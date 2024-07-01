Орбан, Кікль та Бабіш уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи"

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.

Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".

Угорський прем’єр на пресконференції заявив, що після виборів до Європарламенту 9 червня "починається нова ера".

"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – додав він.

Орбан мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – усі вони здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.

Раніше "Фідес" тривалий час вів переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15275

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