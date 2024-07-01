Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:30
Просмотров: 23

Орбан, Кікль та Бабіш уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи"

Орбан, Кікль та Бабіш уклали патріотичний маніфест за майбутнє Європи

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і колишній прем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.

Орбан, Бабіш та Кікль уклали "патріотичний маніфест за майбутнє Європи", де заявили, що Європейський Союз "обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і невеликих громад".

Угорський прем’єр на пресконференції заявив, що після виборів до Європарламенту 9 червня "починається нова ера".

"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – додав він.

Орбан мав на увазі свою партію "Фідес", Австрійську партію свободи та партію ANO чеського експрем’єра Андрея Бабіша – усі вони здобули перемогу на євровиборах у своїх країнах.

Раніше "Фідес" тривалий час вів переговори про приєднання до м’яких євроскептиків із групи "Європейських консерваторів та реформістів", яких очолює прем’єрка Італії Джорджія Мелоні.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/15275

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Новини деколонізації
Сегодня 06:26    158
НАТО підозрює, що рф замінувала критичну підводну інфраструктуру ЄС у Північному морі
30.06.2024 12:12    175
ЄС поширив на білорусь санкції, запроваджені проти рф, щоб посилити боротьбу із обходом діючих обмежень — Рада Євросоюзу
30.06.2024 10:40    155
Середній вік населення по країнах Європи та Америки у 1960-му та 2020 роках
29.06.2024 09:17    207
Західні партнери круто змінюють позицію щодо путіна
29.06.2024 08:42    317
Що передбачає безпекова угода України з ЄС?
28.06.2024 10:22    204
Угорщина вимагає визнати усе Закарпаття "традиційно угорським"
28.06.2024 07:03    293
ЗМІ: ЄС відновить мита на українські яйця та цукор
28.06.2024 06:44    168
Україна та ЄС підписали безпекову угоду під час Саміту лідерів
28.06.2024 06:09    211
Україна повністю втілить 11 вимог Угорщини щодо нацменшин у межах вступу в ЄС – Стефанішина
26.06.2024 07:38    209
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 