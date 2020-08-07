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Освітні серіали від Дія.Цифрова освіта будуть доступні на 1+1 video

Освітні серіали від Дія.Цифрова освіта будуть доступні на 1+1 video

3 серпня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з 1+1 video.

Із серпня 2020 року на цифровій платформі 1+1 video з’явиться ряд освітніх серіалів від проєкту Дія.Цифрова освіта. Наразі національна онлайн-платформа із цифрової грамотності, заснована Міністерством цифрової трансформації, налічує 23 серіали і їхня кількість постійно збільшується.

Команда Дія.Цифрова освіта разом із партнерами доступно розкриває актуальні для багатьох українців теми: навчання цифрової грамотності для літніх людей, безпека дітей та підлітків в інтернеті та ін. Також корисну для себе інформацію у максимально доступному вигляді знайдуть для себе і вчителі, і держслужбовці, і представники бізнесу та стартапів, і майбутні тренери з цифрової освіти тощо. Розуміючи важливість максимального поширення цієї інформації, команда 1+1 video надає можливість і своїм глядачам та передплатникам переглядати освітні серіали від Дія.Цифрова освіта.

Заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан наголошує на важливості долучення популярної відеоплатформи до проєкту Дія.Цифрова освіта.

«В планах уряду зазначена мета — навчити мінімум 6 мільйонів українців цифровій грамотності за 3 роки. Для реалізації цієї мети Мінцифра запустила Національну кампанію з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта. У межах Національної кампанії з цифрової грамотності ми створили онлайн-платформу Дія.Цифрова освіта, на якій розміщені освітні серіали за участі експертів і українських зірок, а також будуємо мережу офлайн хабів на базі партнерських установ — бібліотек, ЦНАПів, закладів освіти, приватних і громадських організацій. Дуже рада, що завдяки партнерству з 1+1 video ще більше українців зможуть у зручний спосіб із будь-якого пристрою навчатися цифрової грамотності та корисно проводити вільний час», — говорить Валерія Іонан.

«Інтернет сьогодні — місце, що приховує в собі великі можливості й водночас — великі небезпеки. Тому дуже важливо розвивати цифрову грамотність і серед дорослих, і серед дітей, щоб, озброєні реальними знаннями, вони не дали ввести себе в оману і вберегли від халепи своїх близьких. Нам приємно долучитися до реалізації такого амбітного і захоплюючого проєкту, в результаті якого виграють всі, а в першу чергу — пересічні українці», — говорить Анна Ткаченко, керівниця 1+1 Digital та Інновації.

Для довідки:

1+1 Video — українська VOD-платформа, створена 1+1 Digital (входить до групи 1+1 media), яка дає змогу дивитись шоу, серіали та новинний контент з будь-якого пристрою.

Дія. Цифрова освіта — Національний проєкт із розвитку цифрової грамотності українців, ініційований Міністерством цифрової трансформації України.

Источник: thedigital.gov.ua

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