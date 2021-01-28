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Пакеты малыша: очередь дошла и до Харьковщины

Пакеты малыша: очередь дошла и до Харьковщины

Чиновники отправили в регионы вторую партию бэби-боксов.

Первыми пакеты малыша получили Киев, Киевская и еще восемь областей. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

К концу января “пакеты малыша” доставят во все регионы Украины, — обещают чиновники.

Среди тех, кто такие бэби-боксы не получил, — Харьковская область.

Напомним, что “Пакет малыша” снова будут выдавать в натуральной форме, а не деньгами. Денежная компенсация возможна только, если родители не получат бэби-бокс.

Ранее сообщалось, что закупки бэби-боксов в Украине приостановили из-за решения Антимонопольного комитета. АМКУ принял такое решение из-за жалоб участников тендера.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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