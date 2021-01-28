Пакеты малыша: очередь дошла и до Харьковщины
Чиновники отправили в регионы вторую партию бэби-боксов.
Первыми пакеты малыша получили Киев, Киевская и еще восемь областей. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
К концу января “пакеты малыша” доставят во все регионы Украины, — обещают чиновники.
Среди тех, кто такие бэби-боксы не получил, — Харьковская область.
Напомним, что “Пакет малыша” снова будут выдавать в натуральной форме, а не деньгами. Денежная компенсация возможна только, если родители не получат бэби-бокс.
Ранее сообщалось, что закупки бэби-боксов в Украине приостановили из-за решения Антимонопольного комитета. АМКУ принял такое решение из-за жалоб участников тендера.
Источник: objectiv.tv
Автор: Елена Трубина