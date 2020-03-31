Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:12
Просмотров: 71

Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба

Пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с ЕС, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что пандемия коронавируса не разрушит безвиз Украины с Евросоюзом.

Об этом министр рассказал в интервью "Европейской правде".

На вопрос, что будет с безвизовыми поездками украинцев в Европу, министр ответил: "Будет безвиз".

"Если Шенген будет формально или, по сути, утрачен, я думаю, что это станет непоправимым ударом по ЕС. Но мы будем активно работать с нашими партнерами, чтобы при любом развитии событий полученные украинскими гражданами свободы в отношениях с ЕС, а прежде всего - свобода свободного передвижения, сохранились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Кулеба также не уверен, что авиаперелеты в мире к концу этого года полноценно возобновятся.

"Как говорят наши мусульманские братья и сестры, "иншалла" (все в руках бога. - Ред.). На этот вопрос вам сейчас никто в мире не ответит", - отметил министр.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ес, Украина

Читайте ещё:

Для школьников с 6 апреля стартует проект "Всеукраинская школа онлайн"
Сегодня 13:28    42
Прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб через українсько-молдовський кордон (ВІДЕО)
Сегодня 11:48    66
Ан-225 “Мрія” виконала другий тестовий політ
Сегодня 11:36    134
Укроборонпром повернув з-за кордону іще одну групу своїх працівників, вони – на обсервації
Сегодня 11:25    96
В Україну завезли нову партію тестів з Південної Кореї – Київська митниця
Сегодня 11:14    86
Украинские полярники добрались до Чили и после обсервации продолжат путь в Антарктиду на корабле, - Минобразования. ФОТО
Сегодня 10:50    100
На Сумщині ліквідовано міжнародний канал торгівлі людьми. Затримано організаторку
Сегодня 09:48    104
Гражданство ЕС за год получили 15 400 украинцев: большинство - в Германии, Польше и Италии
Сегодня 09:35    90
Бизнес поддерживает полный переход на безналичную форму выплат из-за коронавируса
Сегодня 08:59    126
На Закарпатті спалили єдину в Україні долину нарцисів. Вогнеборці показали наслідки пожежі (ФОТО)
Сегодня 07:57    268
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 