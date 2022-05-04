Парламент Болгарії сьогодні вирішить, чи відправляти військову допомогу Україні

Народні збори (парламент) Болгарії сьогодні на позачерговому засіданні голосуватимуть за надання мандата урядові для відправки військової допомоги в Україну.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на BNR.

«Коаліційний уряд провів позачергову нараду з питання надання Болгарією військової допомоги Україні. Нарада відбулася у переддень позачергового засідання Народних зборів, запланованого на 4 травня, на якому депутати мають вирішити, чи надавати кабміну мандат на це», - йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі три з чотирьох партій, які формують уряд, зокрема «Продовжуємо зміни», «Демократична Болгарія» та «Є такий народ» підтримують ідею відправки зброї Україні. Проте Болгарська соціалістична партія (БСП) висунула ультиматум і неодноразово погрожувала вийти з коаліційного уряду, якщо буде ухвалено таке рішення.

Окрім БСП, проти цього також виступає найменша парламентська група – партія «Відродження».

Утім, як зазначається, попередній підрахунок голосів вказує на те, що рішення про відправку військової допомоги Україні буде прийнято парламентською більшістю.

Як повідомляв Укрінформ, окрім питання надання Україні військової допомоги, парламент Болгарії розглядатиме припинення постачання російського газу. Під час позачергового засідання Народні збори заслухають прем’єр-міністра Кирила Петкова, міністра енергетики Александра Николова, голову Державного агентства національної безпеки Пламена Тончева, голову Державного управління розвідки Антоана Гечева, керівників компаній «Болгарський енергетичний холдинг», «Булгаргаз», «Булгартрансгаз», голову Держкомісії з енергетичного та водного регулювання.

Раніше Болгарія пообіцяла надати Україні гуманітарну допомогу на суму 706 тис. євро, а також спрямувати 181 тис. євро на допомогу українським біженцям.

Источник: ukrinform.ua

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