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Парубий призвал Зеленского подписать закон о ВСК, который предусматривает процедуру импичмента президента

Парубий призвал Зеленского подписать закон о ВСК, который предусматривает процедуру импичмента президента

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призывает Президента Владимира Зеленского подписать закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", который предусматривает процедуру импичмента президента.

Об этом сказал Андрей Парубий во время заседания Согласительного совета в понедельник, трансляцию вел "Прямой".

"Хочу подчеркнуть что, наверное, весь парламент ждет подписания закона о временных следственных комиссиях. Годами мы проводили множество дискуссий ... с нашими европейскими коллегами-депутатами Европарламента. И, собственно, в подготовке к этому законопроекту и, действительно, как добрый знак сотрудничества было бы очень важным подписание закона о ВСК", - сказал Парубий.

Напомним, украинский парламент принял закон №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины". В документе есть раздел, который определяет процедуру импичмента президента.

Источник: prm.ua

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