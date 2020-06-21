Підсумки роботи Верховної Ради України за тиждень 15-19 червня

З 15 по 19 червня під час пленарних засідань Верховна Рада України ухвалила:

20 Законів України

Закон "Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Королівства Данія щодо загальних умов та процедур, організаційних заходів та фінансових умов реалізації програми Danida Business Finance в Україні"

Закон "Про внесення змін до пункту 9 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень""

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення національного органу інтелектуальної власності»

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами України військової служби"

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо надання права безоплатної реєстрації особам з інвалідністю та особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС""

Закон "Про внесення змін до Господарського кодексу України (щодо недопущення нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби COVID-19)"

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства»

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень"

Закон "Про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії"

Закон "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель"

Закон "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства щодо недопущення зловживань у сфері банкрутства на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19"

Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду»

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням"

Закон "Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо перебігу процесуальних строків під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України для запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"

Закон "Про внесення змін до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"

Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань завершення 2019/2020 навчального року"

Закон «Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів"

Закон "Про внесення змін до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо продовження строку дії у зв’язку із загрозою зростання захворюваності населення на коронавірусну хворобу (COVID-19)"

15 проектів Законів у першому читанні

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку виноградарства в Україні", №2064.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення порядку призначення та звільнення з посад членів Кабінету Міністрів України", №3195.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування", №2765.

Проект Закону «Про хмарні послуги», № 2655.

Проект Закону "Про електронні комунікації", №3014.

Проект Закону "Про захист трудових мігрантів та боротьбу з шахрайством у працевлаштуванні за кордон", №2365.

Проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про протимінну діяльність в Україні”, №2618.

Проект Закону "Про внесення змін до Розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо сприяння виконанню Національним банком України функцій із захисту інтересів вкладників і кредиторів неплатоспроможних банків", №2459.

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії", №2553.

Проект Закону "Про акціонерні товариства", №2493

Проект Закону «Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин», №3318.

Проект Закону «Про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок електричної енергії" щодо постачання електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного житлового будинку», №2098

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву", №3491

Проекту Закону “Про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо обов’язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі)", №3112.

Проект Закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум", №3612

Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України

Источник: rada.gov.ua

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