Платежі між Китаєм і росією у юанях практично неможливі

Після розширення США параметрів для введення вторинних санкцій, здійснювати платежі між Китаєм і росією, навіть у юанях, стало практично неможливо — Bloomberg.

Такі транзакції або заморожуються, або сильно затримуються, пише агентство з посиланням на опитаних топ-менеджерів великих російських постачальників.

Один із представників сільськогосподарської торгової компанії повідомив, що цього місяця навіть у деяких китайських покупців російської сільгосппродукції виникли проблеми з платежами.

За словами співрозмовників агентства, знайти альтернативні способи оплати також стає дедалі складніше, зокрема за допомогою криптовалют або "країн-прокладок".

"Явного обвалу імпорту через лаги ми поки що не бачимо, але імпорт у рублях уже почав знижуватися", — заявив інвестиційний директор Astra Asset Management Дмітрій Полєвой, маючи на увазі затримки в обробці платежів.

Труднощам у торгівлі передувало розширення США параметрів для визначення необхідності введення вторинних санкцій. Зокрема, було розширено визначення військово-промислової бази росії. З кінця минулого року через посилення санкційної політики США росія також зіткнулася з труднощами в проведенні платежів з ОАЕ, Туреччиною та Індією.

У грудні 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, який значно спростив для Міністерства фінансів Сполучених Штатів введення вторинних обмежень щодо банків, які порушують санкції проти рф. Порушникам загрожує додавання до блокувального списку SDN або обмеження на кореспондентські рахунки в американських кредитних організаціях.

Після цього одразу кілька найбільших китайських банків, зокрема Chouzhou Commercial, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) і Bank of China, припинили приймати платежі від банків із росії, щодо яких діють західні санкції.

У квітні Bloomberg повідомляло про загальне зниження китайського експорту в рф на 16% за підсумками березня.

https://t.me/znua_live/158060

