По ATACMS...

Белый дом продолжает колебаться с поставкой Украине ATACMS, не смотря на довольно сильный прессинг со стороны как демократов, так и республиканцев. Всё это указывает на то, что всё же решение не совсем политического характера, а оправдание про удары по рф - фарс.

Изначально мы регулярно и даже сейчас слышим о том, что в Белом доме не хотят передавать Украине ATACMS, поскольку опасаются, что Киев их тут же направит на объекты на территории россии. Но Украина с 2022 более чем доказала тот факт, что мы не применяем западное оружие по территории россии.

Затем возникла версия, что из-за сворачивания программы ATACMS в США отсутствует их серийное производство, а потому, каждая ракета на вес золота и дорога самим же штатам. Хмм... Согласно данным на 2015 год у США в строю и на хранении находилось до 4 тыс ракет ATACMS разных типов. Выделить Украине хотя бы сотню, не?

Согласитесь, много вопросов и нестыковок, но мало кто обращал внимание на другое обстоятельство, а именно то, что ATACMS, по сути, является баллистической ракетой, с пиковой скоростью 3М, чем схожа с теми же 9М723/728 ОТРК "Искандер", которые современное ПВО весьма успешно сбивает.

То есть, исключительно теоретически, у ATACMS не настолько велики шансы прорвать российскую эшелонированную ПВО, как, например, у дозвуковой, но летящей на сверхнизких высотах Storm Shadow. С-400, ЗРК Бук-М2/3, Тор-М2, всё это в теории должно с переменной, но всё же успешностью, перехватывать ATACMS.

В свою очередь, перехват ATACMS российскими системами ПВО это репутационные потери для американского ВПК, который не может себе этого позволить. И из этого делаем выводы о реальных причинах, почему у нас до сих пор нет ATACMS - неуверенность США в неуязвимости своей ракеты.

Разумеется, вместо того, чтобы проверить на практике, действительно ли у российских систем ПВО есть шансы перехвата ATACMS, принято решение не проверять вовсе.

С другой стороны, это не означает, что получение ATACMS для Украины целиком и полностью закрытый вопрос.

Ведь после того, как в зоне боевых действий, российская эшелонированная ПВО перестанет существовать как целостная сеть, а следовательно, вести эффективное отслеживание целей и перехват, тогда не исключено появление ATACMS.

Кстати, не зря июнь рекордный месяц по количеству уничтоженной ПВО РОВ.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19536

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