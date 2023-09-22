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Почти каждый второй мигрант в россии не хочет жить по российским законам

Почти каждый второй мигрант в россии не хочет жить по российским законам

Около 43% иностранцев заявили, что хотели бы жить в россии по закону шариата — нормам, установленным в Коране. Ещё 44% мигрантов ответили, что хотят игнорировать сложившиеся общественные устои и жить по порядкам, установленным у них на родине.

Каждый четвёртый иностранец готов участвовать в протестах и уличных акциях, чтобы добиться права жить по закону шариата.

Джерело: https://t.me/c/1059135528/59884

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: росія

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