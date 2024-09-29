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Сегодня 10:17
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Полёт в бездну

Полёт в бездну

россия стоит перед угрозой экономического кризиса, который может оказаться более серьёзным, чем рецессия, предупредил Центральный банк. В своём новом отчёте регулятор отметил признаки стагфляции — состояния, при котором экономика замедляется, но цены продолжают расти.

ЦБ сообщает, что несмотря на снижение внутреннего спроса, это не привело к падению цен. Это указывает на то, что замедление экономического роста связано с ограниченным предложением товаров и услуг. Увеличение производства затруднено из-за санкций, нехватки рабочей силы, снижения доходов от экспорта нефти, а также сокращения инвестиций в производство из-за высоких рисков и других факторов.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32646

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